Calendario Mondiali lotta Belgrado 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei Mondiali di lotta di Belgrado 2023, in programma da sabato 16 a domenica 24 settembre: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna iridata che, oltre alle medaglie, mette in palio anche tanti pass olimpici per Parigi 2024. Al via anche 17 azzurri, pronti a dare il massimo per portare in alto il Tricolore. L’intero evento sarà visibile in diretta streaming su UWW+ (la piattaforma di United World Wrestling) e Olympic Channel, mentre i Final Block saranno trasmessi anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il programma dettagliato con date e orari delle gare dei Mondiali di lotta di Belgrado 2023.

LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO – Questi Mondiali assegneranno un totale di 90 carte olimpiche, cinque per ciascuna delle 18 categorie di peso (maschili e femminili). Otterranno un posto nazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 i quattro medagliati di ciascuna gara (oro, argento e due bronzi), mentre i due atleti sconfitti negli incontri per la medaglia di bronzo combatteranno in uno spareggio per l’ultima quota olimpica in palio. Da sottolineare che ogni paese può qualificare un massimo di 18 atleti (uno per evento) e, a differenza di molte altre discipline, nella lotta non sono previsti posti riservati alla nazione ospitante (in questo caso la Francia.

Calendario Mondiali lotta Belgrado 2023

(in grassetto le gare che assegnano le medaglie)

SABATO 16 SETTEMBRE

10.30-15.00 Lotta libera maschile 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg – Qualificazioni

17.00-18.15 Lotta libera maschile 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg – Semifinali

DOMENICA 17 SETTEMBRE

10.30-14.30 Lotta libera maschile 79 kg, 92 kg, 57 kg, 74 kg – Qualificazioni

16.45-17.45 Lotta libera maschile 79 kg, 92 kg, 57 kg, 74 kg – Semifinali

18.00-21.00 Lotta libera maschile 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg – Finali

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE

10.30-15.00 Lotta libera maschile 65 kg, 97 kg – Qualificazioni

10.30-15.00 Lotta libera femminile 55 kg, 59 kg – Qualificazioni

10.30-15.00 Lotta libera maschile 79 kg, 92 kg, 57 kg, 74 kg – Ripescaggi

17.00-18.00 Lotta libera maschile 65 kg, 97 kg – Semifinali

17.00-18.00 Lotta libera femminile 55 kg, 59 kg – Semifinali

18.00-21.00 Lotta libera maschile 79 kg, 92 kg, 57 kg, 74 kg – Finali

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

10.30-14.30 Lotta libera femminile. 65 kg, 50 kg, 57 kg, 76 kg – Qualificazioni

10.30-14.30 Lotta libera maschile 65 kg, 97 kg – Ripescaggi

10.30-14.30 Lotta libera femminile 55 kg, 59 kg – Ripescaggi

16.45-17.45 Lotta libera femminile 65 kg, 50 kg, 57 kg, 76 kg – Semifinali

18.00-21.00 Lotta libera maschile 65 kg, 97 kg – Finali

18.00-21.00 Lotta libera femminile 55 kg, 59 kg – Finali

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

10.30-14.00 Lotta libera femminile. 72 kg, 53 kg, 62 kg, 68 kg – Qualificazioni

10.30-14.00 Lotta libera femminile. 65 kg, 50 kg, 57 kg, 76 kg – Ripescaggi

16.45-17.45 Lotta libera femminile. 72 kg, 53 kg, 62 kg, 68 kg – Semifinali

18.00-21.00 Lotta libera femminile 65 kg, 50 kg, 57 kg, 76 kg – Finali

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE

10.30-14.00 Lotta greco-romana maschile 55 kg, 82 kg, 77 kg, 130 kg – Qualificazioni

10.30-14.00 Lotta libera femminile 72 kg, 53 kg, 62 kg, 68 kg – Ripescaggi

16.45-17.45 Lotta greco-romana maschile 55 kg, 82 kg, 77 kg, 130 kg – Semifinali

18.00-21.00 Lotta libera femminile 72 kg, 53 kg, 62 kg, 68 kg – Finali

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

10.30-14.00 Lotta greco-romana maschile 72 kg, 60 kg, 97 kg – Qualificazioni

10.30-14.00 Lotta greco-romana maschile 55 kg, 82 kg, 77 kg, 130 kg – Ripescaggi

16.45-17.45 Lotta greco-romana maschile 72 kg, 60 kg, 97 kg – Semifinali

18.00-21.00 Lotta greco-romana maschile 55 kg, 82 kg, 77 kg, 130 kg – Finali

SABATO 23 SETTEMBRE

10.30-14.00 Lotta greco-romana maschile 63 kg, 67 kg, 87 kg – Qualificazioni

10.30-14.00 Lotta greco-romana maschile 72 kg, 60 kg, 97 kg – Ripescaggi

16.45-17.45 Lotta greco-romana maschile 63 kg, 67 kg, 87 kg – Semifinali

18.00-21.00 Lotta greco-romana maschile 72 kg, 60 kg, 97 kg – Finali

DOMENICA 24 SETTEMBRE

16.30-17.30 Lotta greco-romana maschile 63 kg, 67 kg, 87 kg – Ripescaggi

18:00-20.30 Lotta greco-romana maschile 63 kg, 67 kg, 87 kg – Finali