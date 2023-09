Boxe, Iba Champions’ Night Monaco 2023: programma, orario, tv e streaming con Abbes Mouhiidine e Cavallaro

Tutto pronto per l’Iba Champions’ Night di Montecarlo, evento itinerante IBA in cui combattono i migliori e le migliori boxer del panorama pugilistico internazionale IBA. L’edizione in programma sabato 23 settembre allo Chapiteau di Monaco vedrà protagonisti anche due azzurri: Abbes Mouhiidine e Salvatore Cavallaro. Abbes, oro ai Giochi Europei e doppio argento Mondiale, sfiderà nei 92 Kg l’armeno Narek Manasyan, già sconfitto dall’azzurro nella semifinale iridiata a Tashkent 2023. Il bronzo Mondiale, Salvatore Cavallaro affronterà invece il kazako Raiys Nurkanat nei 75 Kg. Sarà possibile seguire l’evento grazie alla diretta Youtube dell’IBA Boxing.

Di seguito il programma della serata dalle 17:00

Sofiane Oumiha (FRA) vs Nicolas Blanco (ARG)

Hugo Micallef (FRA) vs Denis Bartos (CZ)

Albert Ramirez (VEN) vs Lenin Castillo (DOM)

Ibrahima Diallo (BEL) vs Pierre Rossadini (FRA)

Marko Milun (HRV) vs Arzola Lopez Fernando Alejandro (CUB)

Azziz Abbes Mouhidine (ITA) vs Narek Manasyan (ARM)

Arlen Lopez (CUB) vs Gradus Kraus (NED)

Pavel Fedorov (RUS) vs Malik Hasanov (AZE)

Rayis Nurkanat (KAZ) vs Salvatore Cavallaro (ITA)

Lasha Guruli (GEO) vs Alexandr Paraschiv (MDA)