Lotta, Europei 2023: Sandron quinto nei 63 kg, Kakhelashvili in finale nella greco-romana

Quinto posto per Jacopo Sandron nei 63 kg nella penultima giornata dei Campionati Europei di lotta 2023. L’azzurro, bronzo europeo nel 2018, ha sfiorato il podio, ma nella finale per il bronzo si è arreso all’armeno Hrachya Poghosyan. Nella greco romana, invece, Nikoloz Kakhelashvili ha raggiunto la finale per il bronzo nei 97 kg. Dopo aver sconfitto l’olandese Tyrone Sterkenburg e il croato Filip Smetko, è stato battuto dal bulgaro Kiril Milov, campione europeo in carica. Appuntamento con le finali nella giornata di domani, domenica 23 aprile, dalle ore 17:00,