Formula 1, Norris: “Andrea Stella è la persona di cui mi fido di più da quando sono qui”

Il pilota della McLaren, Lando Norris, nel corso di un’intervista riportata da ‘motorsportweek.com’, ha parlato del complicato avvio di stagione e della voglia di tornare ai vertici della Formula 1: “Un grande progetto potrebbe cambiare le cose, è importante anche fare dei test al simulatore prima di portare un aggiornamento nella realtà. Andrea Stella mi trasmette molta fiducia, credo che sia la persona che mi ispiri più fiducia di tutte da quando sono in Formula 1. Mi fido anche di Seidl e Zak Brown, ma Andrea ha qualcosa in più rispetto agli altri. Tutti conoscono le persone che hanno fatto cose per molti anni in passato e hanno fatto la storia”.