Karate: Torre è il nuovo allenatore della Nazionale italiana

Santo Torre è il nuovo allenatore della Nazionale italiana di karate. Il 70enne, ottavo Dan, ha ricevuto il prestigioso incarico che gli permetterà di guidare la squadra sia agli Europei che ai Mondiali. Direttore tecnico del T-Trainer C.S.K.S. Centro Studi Karate Shotokan di Catania, responsabile nazionale dello stile Shotokan della Fijlkam, di cui è anche componente della commissione nazionale insegnanti tecnici e docente, il maestro Torre ha già ricoperto in passato ruoli prestigiosi e gratificanti, riuscendo a formare veri campioni che si sono distinti nelle gare più importanti. “Da quest’anno ho l’incarico di allenatore della nazionale seniores – racconta – Sono molto felice e per me è un grande impegno, perché si lavora per i campionati europei e del mondo, ovvero le gare più prestigiose. In passato ho fatto due quadrienni olimpici, avevo smesso circa 10 anni fa quando abbiamo chiuso in bellezza con l’Italia prima nel mondo“.