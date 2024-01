Adriano Panatta: “Sinner può vincere tutti e quattro i tornei dello Slam”

“Sinner a Sanremo? Fa quello che ritiene opportuno, ha 22 anni ed è un ragazzo stramaturo, la questione però sta diventando un caso nazionale…”. Lo ha detto Adriano Panatta a Un giorno da pecora su Rai Radio Uno commentando ancora una volta l’impresa di Jannik Sinner agli Australian Open: “Se ricordo il mio ritorno a Roma dopo la vittoria del Rolans Garros? Non me lo ricordo, penso di aver preso la macchina ed esser tornato a casa. Non ho neanche più la coppa, forse l’ho lasciata a Parigi, non me lo ricordo perché io non ci tengo molto a queste cose. Non ho nemmeno più quella di Roma…”. E sugli obiettivi che può raggiungere l’altoatesino: “Il Grande Slam in un anno è complicato ma verrà il giorno in cui separatamente potrà vincere tutti e quattro i tornei dello Slam”.