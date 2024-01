Coppa Italia Primavera 2023/2024: colpo Torino, 1-3 in casa della Lazio nella semifinale di andata

Colpo del Torino nella semifinale di andata della Coppa Italia di Primavera 2023/2024. A Formello, la formazione di Scurto ha vinto per 1-3 contro la Lazio, ipotecando dunque il pass per la finale della competizione dedicata alle formazioni U19, anche se al ritorno ci sarà comunque la reazione dei biancocelesti a questo ko sfortunato per come matura, ma corretto per i valori visti in campo. A dare un filo di speranza ai ragazzi di Sanderra, il gol nel finale siglato da Milani all’88’ che ha reso meno amaro il passivo e non rende impossibile pensare alla rimonta nel secondo dei due atti.

Fino ad allora, invece, i piemontesi avevano spadroneggiato. I granata avevano bussato con due reti nel finale della prima frazione, prima con Dalla Vecchia al 33′, quindi con il raddoppio del baby fenomeno Dellavalle, difensore di sicuro avvenire. Nella ripresa incontro che si fa più equilibrato, ma ecco che arriva puntuale il tris di Perciun all’86’ che sembra chiudere i giochi non solo per questa andata, ma anche in ottica doppio confronto. A dare flebili speranze ai padroni di casa, dicevamo, è però la pronta risposta di Milani, che a due minuti dal 90′ segna il gol del definitivo 1-3. Nel tardo pomeriggio l’altra semifinale di andata tra Roma e Fiorentina.