Karate, Assoluti a squadre: dominano le Fiamme Oro, vittoria anche per il Talarico Karate Team

Sabato di azione per il karate e per i Campionati Italiani a Squadre Sociali, giunto a metà percorso, e sipario sulla parte dedicata agli Assoluti per atleti Senior e Master A. Stravincono le Fiamme Oro, che vincono sia nel maschile che nel femminili. Primo posto infatti sia per il team composto da Chiara Tagliafierro, Sofia Garofoli e Elisa Crescenzi che per quello di Giuseppe Panagia, Guido Squillante e Vincenzo Pappalardo.

Podio maschile Kata:

1 – Fiamme Oro Roma

2 – Metropolitan Karate Brindisi

3 – Karate Setteville

3 – Master Rapid SKF

Podio femminile Kata:

1 – Fiamme Oro Roma

2 – Ki Mugon

3 – Sen Shin Kai Rovigo

3 – Centro Karate Riccione

Vittoria per le Fiamme Oro anche per quanto riguarda il kumite, nel maschile. Cadono invece nella finale femminile contro il Talarico Karate Team, match concluso 3-0 per la squadra torinese.

Podio maschile Kumite:

1 – Fiamme Oro Roma

2 – Universal Center Napoli

3 – Accademia Karate Union Team

3 – Team Karate Puleo Firenze

Podio femminile Kumite:

1 – Talarico Karate Team

2 – Fiamme Oro Roma

3 – Universal Center

3 – Team Karate Puleo Firenze

Nella classifica generale, infine, Fiamme Oro saldamente al primo posto con 38 punti, mentre si piazza secondo l’Universal Center Napoli con 14 punti e terzo il Team Karate Puleo Firenze con 12.