Diffidati Monza-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

Il Milan, reduce dall’importantissimo successo in Champions League con il Tottenham, vuole dimostrare di essere tornato ad alti livelli anche nella trasferta dell’U-Power Stadium contro il Monza, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una vittoria sarebbe estremamente importante per restare in piena lotta per le prime quattro posizioni del torneo. In questo senso nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto con l’Atalanta e, per questo motivo, i campioni d’Italia dovranno fare molta attenzione ad eventuali ammonizioni. Nella lista dei diffidati rossonera figurano ben cinque calciatori: si tratta di Simon Kjaer, Rafael Leao, Olivier Giroud, Davide Calabria ed Ante Rebic.