Inter-Porto in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023

Mercoledì 22 febbraio alle ore 20.45 l’Inter di Simone Inzaghi riprenderà il suo cammino in Uefa Champions League, con l’andata degli ottavi di finale contro il Porto. A San Siro i neroazzurri faranno di tutto per ottenere un risultato positivo, così da avere un buon vantaggio in vista del ritorno. Di fronte però si troveranno un Porto motivato, al secondo posto in classifica e reduce da ben cinque vittorie consecutive. La diretta del match sarà garantita in esclusiva da Amazon Prime, mentre Sportface.it garantirà una precisa diretta testuale per non perdersi nessuna emozione.