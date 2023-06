Giochi Europei Cracovia 2023, karate: due argenti e due bronzi per l’Italia del kumite

Altre quattro medaglie per l’Italia del karate dai Giochi Europei di Cracovia 2023. Nessuna del metallo più prestigioso nelle finali del kumite, ma ben due argenti e altrettanti bronzi. Nel dettaglio, nei -75 kg Daniele De Vivo è argento piegandosi all’ucraino Zaplitnyi per hantei. Argento anche per Clio Ferracuti nei +68 kg, sconfitta dalla tedesca Kneer per senshu in finale. Il bronzo va a Michele Martina nei -84 kg che ha perso in semifinale contro l’albanese Karaqi, poi bronzo anche per Alessandra Mangiacapra nei -61 kg sconfitta in semifinale dalla tedesca Khamis.