Matteo Marani, Presidente della Lega Pro, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera sottolineando l’importanza del Napoli come esempio di solidità: “Lo è perché ha vinto riducendo le spese. Da noi sono riusciti a farlo la Feralpi con i giovani e il Lecco lavorando bene. Non devi sempre comprare il più bravo, ma il più giusto e non farti sopraffare dalla competizione”.