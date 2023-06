Nuoto, Settecolli 2023: Ceccon vince i 100 dorso, Martinenghi secondo nei 100 rana

Prima giornata del Settecolli 2023 e primi verdetti con le finali A e B maschili e femminili. Azzurri a caccia del pass per il Mondiale di Fukuoka, che si svolgerà dal 14 al 30 luglio 2023.

Thomas Ceccon, già qualificato al Mondiale, vince la finale A dei 100 dorso stabilendo il record dei campionati in 52.86. Secondo il greco Christou in 52.99 e terzo Simone Stefanì in 54.16 che non stacca il pass per il Giappone per cui serviva nuotare sotto il 53.76.

Nella finale A dei 50 dorso al femminile indietro le italiane con Cocconcelli che chiude quarta in 28.08 e Scalia settima in 28.55. Vince la canadese Masse in 27.76 davanti a Cox in 28.01.

Grande lotta nella finale A dei 400 stile libero maschili. Vince in volata Marco De Tullio in 3:46.08 superando negli ultimi 20 metri Matteo Ciampi, che aveva condotto la gara dall’inizio alla fine e chiude in 3:46.87. Terzo Matteo Lamberti in 3:48.17 subito davanti a Detti in 3:48.81. Ottavo l’altro italiano Marchello in 3:50.15

Nella finale A dei 200 stile libero femminili senza italiani al via. Il ritiro di Federica Pellegrini ha lasciato un grande vuoto nei 200 dove neanche un’azzurra è riuscita a qualificarsi per la finale. Bene D’Innocenzo che vince la finale B in 1:58.23. La finale A se la aggiudica Haughey con un ottimo 1:54.77 davanti all’inglese Colbert in 1:56.59 e all’olandese Steenbergen in 1:56.68.

Finale A dei 100 rana maschili con Poggio e Martinenghi, già qualificati al Mondiale, favoriti insieme all’olandese Kamminga. Nessun pass disponibile in questa gara. Nel testa a testa finale tra il 23enne di Varese e l’olandese a spuntarla è il secondo, che nuota in 59.08 impedendo all’azzurro, che chiude in 59.24, di confermare il primato dello scorso anno. Terzo posto per il tedesco Matzerath in 1:00.22.

Nei 100 rana femminili Pilato fuori dai giochi per il Mondiale, qualificata nei 50, e terza nella finale B vinta da Meylutyte, 1:06.90 per la lituana e 1:07.83 per l’azzurra. In finale A nessuna italiana sul podio con Castiglioni quarta in 1:06.76 a 8 centesimi dal pass per Fukuoka e Carraro quinta in 1:06.86. Vince l’olandese Schouten in 1:06.06 davanti a Aoki in 1:06.09 e McSherry in 1:06.56.

Nella finale A dei 100 farfalla maschili vince lo svizzero Ponti in 51.28 davanti all’olandese Korstanje in 51.82. Chiude il podio Piero Codia in 51.94, solo un centesimo davanti all’altro azzurro Burdisso che recupera nella seconda vasca ma non riesce ad andare a medaglia.

Domina Sara Sjostrom nella finale A dei 50 farfalla femminili. La svedese nuota in 25.25 e rifila 8 decimi alla tedesca Koehler in 26.04. Terzo e quarto posto per altre due svedesi con Hansson in 26.05 e Coleman in 26.15. Indietro Silvia Di Pietro, ottava in 26.40.