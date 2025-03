E’ iniziato il Grand Slam di Tbilisi, tappa del circuito di judo ospitata dalla Georgia. Nel corso della prima giornata di gara, sono andate in scena le categorie 60 kg maschili e 66 kg riservati agli uomini, i 48, 52 kg e i 57 kg femminili. Il miglior piazzamento azzurro arriva nei 48 kg femminili, con Giulia Ghiglione che ottiene il quinto posto. L’italiana ha iniziato il proprio percorso con una buona prova contro la colombiana Erika Lasso, vincendo per ippon. Successivamente, Ghiglione ha superato l’uzbeka Khalimajon Kurbonova per yuko. Nella semifinale di pool, la judoka italiana è stata fermata dall’ippon della svedese Tara Babulfath, spostandosi nel tabellone dei ripescaggi. Qui, Ghiglione ha avuto la meglio con uno yuko sulla serba Andrea Stojadinov, ma si è arresa contro la francese Shirine Boukli, che le ha inflitto un ippone e uno yuko e ha ottenuto la medaglia di bronzo. La prova è stata vinta dall’atleta mongola Narantsetseg Ganbaatar.

LE ALTRE GARE

Nei 60 kg maschili, a vincere è stato il francese Luka Mkheidze, che ha avuto la meglio sull’atleta dal Brasile Michel Augusto. Nei 66 kg, trionfa l’eroe di casa Temur Nozade che ha piegato Abrek Naguchev, atleta in gara sotto bandiera neutrale. Giornata difficile per i due azzurri sul tatami di questa categoria. Valerio Accogli è arrivato ai sedicesimi di finale, dopo aver battuto il keniano Felix Okoko nel primo incontro. L’italiano è stato sconfitto da Levon Tumasiants. Stop al secondo turno anche per Francesco Cargnelutti, vincente sullo spagnolo Adrian Nieto Chinarro ma che poi ha perso contro Rashad Yelkiyev dall’Azerbaijan.

I 52 kg femminili sono vinti da Amandine Buchard, che batte l’israeliana Gefen Primo. I 57 kg vedono il successo di Eteri Liparteliani, beniamina di casa che vince sulla francese Martha Fawaz. Veronica Toniolo si è fermata ai sedicesimi, lontana dal podio, dopo essere stata battuta da Kseniia Galitskania. Si tornerà a gareggiare domani, con le categorie 73 e 81 kg maschili e i 63 e 70 kg femminili.