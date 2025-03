Johannes Boe domina sulle nevi di casa nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. Il norvegese vince la sprint 10 km di Oslo, prova di apertura della tre giorni conclusiva dell’annata, e si prende la Coppa del Mondo di Sprint. Doppio zero e 24’49″5 il tempo del 31enne scandinavo, che ha annunciato il ritiro al termine della stagione e si mantiene in piena corsa per la sfera di cristallo. Dominio della Norvegia, che occupa con i suoi biatleti tutta la top 5. Al secondo posto c’è il leader della generale Sturla Holm Laegreid, a 25″7 da Boe con lo zero. Un errore in piedi per Johannes Dale, che termina terzo a 36″7. Seguono Isak Frey (+46″6) e Vebjoern Soerum (+59″8). Il primo degli umani è l’azzurro Tommaso Giacomel. Il pilastro del biathlon italiano commette un errore a terra e uno in piedi e chiude sesto a 1’01″1 con il quarto tempo sugli sci (+19″9 rispetto a Boe). Completano la top ten Quentin Fillon Maillet, 7° a 1’05″4, Justus Strelow, 8° a 1’14″2, Emilien Claude, 9° a 1’18″8, ed Endre Stroemsheim, 10° a 1’21″9. Indietro gli altri azzurri. Lukas Hofer è 27° a 1’54″1 e Patrick Braunhofer 37° a 2’12″3.

Le pagelle

Boe (voto 10): alle ultime gare della carriera non molla la corsa alla sfera di cristallo. Trova il doppio zero e vince davanti ai suoi tifosi la Coppa di Sprint.

Laegreid (voto 9): sugli sci non riesce a tenere il passo di Boe. Limita i danni e resta in testa alla generale grazie al doppio zero al poligono.

Dale (voto 8): un errore in piedi gli toglie il secondo posto. Riesce a difendere il podio dagli attacchi di Frey e Soerum.

Giacomel (voto 8): gara solida dell’azzurro, che sugli sci fa sempre un’ottima figura. L’errore a terra era evitabile. Sarebbe stato quarto posto. La top 5 nella generale è più che un obiettivo.

La top ten di giornata

Johannes Thinges Boe (Nor) 24’49″5 Sturla Holm Laegreid (Nor) a 25″7 Johannes Dale (Nor) a 36″7 Isak Frey (Nor) a 46″6 Vebjoern Soerum (Nor) a 59″8 Tommaso Giacomel (Ita) a 1’01″1 Quentin Fillon Maillet (Fra) a 1’05″4 Justus Strelow (Ger) a 1’14″4 Emilien Claude (Fra) a 1’18″8 Endre Stroemsheim (Nor) a 1’21″9

27. Lukas Hofer (Ita) a 1’54″1

37. Patrick Braunhofer (Ita) a 2’12″3

La classifica generale aggiornata

Sturla Holm Laegreid (NOR) 1146 Johannes Thingnes Boe (NOR) 1057 Eric Perrot (FRA) 825 Emilien Jacquelin (FRA) 755 Quentin Fillon Maillet (FRA) 747 Sebastian Samuelsson (SVE) 744 Tommaso Giacomel (ITA) 735 Tarjei Boe (NOR) 663 Vebjoern Soerum (NOR) 613 Fabien Claude (FRA) 557

32. Lukas Hofer (ITA) 201

42. Didier Bionaz (ITA) 105

56. Daniele Cappellari (ITA) 42

76. Elia Zeni (ITA) 10

81. Patrick Braunhofer (ITA) 7