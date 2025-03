Il sette volte campione in Moto GP rimane a bocca aperta davanti a ciò che è accaduto: ecco cos’è successo

Valentino Rossi non è solo una leggenda del motociclismo, ma dello sport in generale. Il Dottore, così veniva simpaticamente soprannominato, ha debuttato nel Motomondiale nel 1996 in 125cc e ha debuttato nella classe regina quattro anni dopo.

In totale sono stati nove i titoli Mondiali di Rossi: 1 in 125cc, 1 in 250cc e ben 7 in Moto GP. Dalla Honda alla Yamaha, passando per il periodo breve alla Ducati, tante esperienze che dopo 26 stagioni l’hanno visto vincere 115 gare, fare 235 podi in oltre 400 GP disputati.

Valentino Rossi ammette: “Da non credere”

Valentino Rossi non ha mai nascosto la sua fede interista da appassionato di calcio qual è. È stata però una giornata diversa per lui poiché è stato “convocato” dal Bologna a Casteldebole. Con lui anche Cesare Cremonini, pop star tifosissimo del Bologna che dunque ha potuto vedere i suoi beniamini dal vivo, al netto di quelli convocati in nazionale.

I due ospiti d’eccezione hanno scambiato varie chiacchiere e foto con Vincenzo Italiano, calciatori e lo staff rossoblù: “Siamo andati a fare un giro a San Luca e poi Cesare m’ha detto che dovevamo venire a salutare il Bologna”, spiega il Dottore.

Cremonini, da vero felsineo, non si trattiene: “Rivedo gli highlights della partita di domenica e mi vengono tutte le volte i brividi”. Tra l’altro a fine partita allo stadio Dall’Ara vengono messe sempre le canzoni di Cremonini come omaggio ad un grande tifoso.

Il Bologna è reduce da quattro vittorie consecutive contro Milan, Cagliari, Verona e Lazio, quest’ultima ottenuta con un mirabolante 5-0 targato Odgaard, Orsolini, Ndoye, Castro e infine Fabbian che è valso il quarto posto momentaneo in solitaria.