Judo, al via a Tbilisi il quarto Grand Slam stagionale: protagonisti 19 azzurri

Tutto pronto per il quarto Grand Slam stagionale del World Judo Tour, in programma da venerdì 24 a domenica 26 marzo presso lo Yunusobod Sport Complex di Tbilisi. Saranno diciannove gli azzurri che voleranno in Georgia, 12 donne e 7 uomini. Nel maschile gareggeranno Andrea Carlino, Matteo Piras, Gabriele Sulli, Edoardo Mella, Leonardo Casaglia, Giacomo Gamba ed Enrico Bergamelli, mentre nel femminile spazio a Francesca Milani, Assunta Scutto, Veronica Toniolo, Thauany David Capanni Dias, Carola Paissoni, Flavia Favorini, Martina Esposito, Irene Pedrotti, Alice Bellandi, Giorgia Stangherlin, Erica Simonetti ed Asya Tavano. Di seguito il programma completo delle gare.

Venerdì 24 marzo: -48 kg D (con Milani e Scutto), -57 kg D (con Toniolo e Capanni Dias), -60 kg U (con Carlino) e -66 kg U (con Piras)

Sabato 25 marzo: -63 kg D (con Paissoni e Favorini), -70 kg D (con Esposito e Pedrotti), -73 kg U (con Sulli e Mella) e -81 kg (con Casaglia e Gamba)

Domenica 26 marzo: -78 kg D (con Bellandi e Stangherlin), +78 kg D (con Tavano e Simonetti) e -100 kg U (con Bergamelli)