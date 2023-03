Besiktas, Gunes su Dele Alli: “Gli abbiamo concesso un permesso, ma ora non sappiamo dove sia”

Si accende il ‘mistero’ in casa Besiktas. Il tecnico del club turco Senol Gunes, infatti, nel corso della conferenza stampa ha spiegato di non avere più notizie del centrocampista Dele Alli, al quale era stato concesso un permesso speciale: “Gli abbiamo concesso un permesso così che si potesse prendere una breve pausa, ma non è ancora tornato dal periodo di stop. In questo momento stiamo cercando di capire dove sia. Forse non è tornato perché sta piovendo”.