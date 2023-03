Tabellino APIA Leichhardt-Pontedera 3-4, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di APIA Leichhardt-Pontedera, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023, in cui la formazione toscana ha trionfato con il rocambolesco score di 4-3. In virtù di questo successo, il Pontedera sale a quota 3 in classifica e lascia i rivali fermi a quota 1.

APIA LEICHHARDT: Cikota, Denmead, Martellotta, Efstathiou, Kaminski, Di Giacomo, Nilsen, Pusateri (43’ st. Da Silva), Soultis, Duffy, Neskovski (15’ st. Hickman). A disp: Argyrides, Murden, Rimicci, Sinnott, Stavropoulos, Tuladhar, Zinnato, Siciliano. All.: Mazza.

PONTEDERA: Frangioni, Bartolini, Battaglia, Lioci (16’ st. Salvadori), Conticelli (16’ st. Tahiri), Di Capua, Azzimati (37’ st. Jgiomemo), Nacca (1’ st. Casadidio), Cardellino (1’ st. Di Giuseppe), Passa, Caputo (1’ st.Rosa). A disp.: Aloiso, Ermini, Mettivier, Becucci, Boakye, Cesarano, Leka, Tonello, Di Bella, Viggiani, Cipollone. All.: Pellegrino.

Arbitro: Calise di Piombino.

Note: ammonito Di Giuseppe (P).

Reti: 15′ pt. Conticelli (P), 18′ pt Pusateri (A), 44′ Soultis (A); 6′ st. Duffy (A), 10′ Passa (P), 24′ Salvadori (P), 43′ Casadidio (P)