Judo, Rome European Open: l’Italia vince quattro medaglie nella prima giornata

Si è conclusa la prima giornata del Rome European Open di judo, torneo importante per acquisire punti in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024. E subito è stato ottenuto un gran risultato della squadra azzurra, che è salita sul podio quattro volte: Edoardo Mella ha vinto la medaglia d’argento nei 73 kg, Marina Castagnola il bronzo nei 52 kg, Luca Caggiano il bronzo nei nei 66 kg e Alessandro Magnani il bronzo nei 73 kg. Si tratta di un risultato di tutto rispetto, considerato anche l’altissimo livello della competizione: sono presenti, infatti, oltre 400 atleti di 36 nazioni. Domani la giornata conclusiva: in gara le categorie di peso -70, -78, +78 kg femminili e -81, -90, -100, +100 kg maschili. L’inizio è previsto alle ore 9.00.