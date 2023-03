Napoli-Atalanta, uragano Kvaratskhelia: che gol per l’1-0 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 78

Khvicha Kvaratskhelia firma il gol del vantaggio del Napoli contro l’Atalanta. Ed è una magia. Dribbling irresistibile dell’attaccante che evita tre difensori e lascia partire un destro imprendibile per Musso. Un gol favoloso che ha fatto scattare in piedi l’intero Maradona. Tredicesimo gol stagionale per il georgiano in un’annata impreziosita anche da 15 assist. Con quattro assist, Kvara è il secondo giocatore con più assist nel 2023 in Serie A. Oggi però non si parla di un assist, ma di un gol stupendo.