Rugby, Sei Nazioni 2023: storica vittoria della Francia sull’Inghilterra

La Francia domina l’Inghilterra nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2023 di rugby maschile. I transalpini hanno avuto la meglio sul 10-53 portandosi a quota 15 punti in classifica a pari merito con l’Irlanda, ma con una partita in più. Apre la sfida Ramos dopo soli due minuti, e al 7′ allunga con un calcio di punizione. Meta di Flament al 26′ e trasformazione ancora di Ramos, gli inglesi si sbloccano con la punizione di Smith al 34′ ma la Francia allunga ancora con Ramos e Ollivon chiudendo il primo parziale sul 3-27. Inizia meglio l’Inghilterra nel secondo tempo con la meta di Steward e la trasformazione di Smith, ma i francesi prendono il largo: meta Flament e trasformazione Ramos al 57′, meta Dupont e trasformazione Ramos tre minuti dopo per poi chiudere con due mete di Penaud e una trasformazione di Ramos nei minuti finali.