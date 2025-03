Claudio Ranieri non si ferma e la Roma continua a risalire la china. Con la vittoria di Empoli, 0-1 firmato da Soulé dopo nemmeno mezzo minuto, i giallorossi si portano al settimo posto, scavalcando non solo il Milan ma da oggi anche la Fiorentina, e proseguono nella loro rimonta europea, in attesa di Juventus-Atalanta e Lazio-Udinese che diranno tanto del rush finale a dieci giornate dal termine. Per i toscani, invece, è crisi nera nonostante l’exploit in Coppa Italia e ora D’Aversa è persino a rischio, anche se la squadra è parsa comunque viva e in grado di invertire un trend davvero negativo che ha trascinato gli azzurri in zona retrocessione.

IL RACCONTO DEL MATCH

La Roma risolve la pratica Empoli con il minimo sforzo e conquista la quinta vittoria di fila in campionato, allungando a dodici la striscia di risultati utili consecutivi: al Castellani termina 0-1 con gol di Soulé in apertura. D’Aversa deve fare i conti con le numerose assenze: confermato Silvestri in porta, De Sciglio trova spazio nella difesa a tre mentre Cacace fa coppia con Colombo dietro ad Esposito. Ranieri, invece, sceglie Nelsson e Hummels al posto dell’infortunato Celik e dello squalificato Mancini, mentre sulle fasce ecco Abdulhamid e Salah-Eddine nell’ottica del turnover in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Pronti-via e Colombo perde palla, Shomurodov allarga per Salah-Eddine che al limite trova Soulé, bravo a battere Silvestri sul primo palo: sono passati appena 21″ e la Roma è già avanti. I toscani provano a sfruttare qualche leggerezza di Salah-Eddine per impensierire Svilar: il portiere giallorosso è attento sul tiro dalla distanza di De Sciglio, mentre è più facile l’intervento sul tiro di Colombo smorzato da Hummels. Ranieri richiama i suoi all’attenzione e subito gli ospiti tornano a spingere con Pellegrini che, servito da Shomurodov, manda clamorosamente sul fondo.

Scambio di favori poco dopo: il capitano giallorosso trova un gran stop su una palla spiovente, appoggio all’altezza del dischetto per Shomurodov che centra la traversa. La Roma è in completo controllo della partita, ma non riesce a trovare il raddoppio: Koné colpisce un altro legno dopo aver evitato Silvestri, mentre Shomurodov da pochi passi centra il portiere locale di testa dopo il guizzo di Soulé. L’argentino è il migliore in campo anche nella ripresa, in cui l’inerzia non cambia: palla sempre tra i piedi dei capitolini, ma l’Empoli ha una bella occasione in contropiede con Kouamé, che spreca tutto cercando un passaggio improbabile invece di tirare. Poco dopo Pellegrini schiaccia di testa e impegna Silvestri, ancora efficace nell’allungare in angolo. Progressivamente, salvo qualche spunto di Soulé e di Koné, i ritmi si abbassano, il risultato rimane in bilico e l’Empoli fiuta una chance per strappare qualche punto. I toscani provano a combinare qualcosa con il tridente Gyasi-Kouamé-Konate ma non arrivano vere e proprie occasioni da gol. Nel finale entra anche Baldanzi per aiutare la Roma a tenere palla e conservare il vantaggio fino al triplice fischio di Di Bello. C’è ancora spazio per una gran parata di Silvestri nel recupero e un colpo di testa di Kouamé sul fondo, ma la sostanza non cambia: la Roma sale al settimo posto e ora può pensare al ritorno contro l’Athletic

LE PAGELLE DI EMPOLI-ROMA

EMPOLI

Silvestri, voto 7 Dopo l’errore che ha forse fatto perdere due punti domenica scorsa, oggi sfodera tante grandi parate, non basta però a evitare il ko.

Goglichidze, voto 5.5 E’ un po’ la brutta copia del giocatore ammirato fino a gennaio circa, però non commette particolari errori. (41’st Campaniello sv)

Marianucci, voto 6 Personalità da vendere, doma bene Shomurodov.

De Sciglio, voto 6 Partita senza infamia e senza lode nel ruolo di braccetto. (1’st Sambia 6)

Gyasi, voto 5.5 Prova ad accompagnare sovente l’azione, ma non riesce quasi mai a incidere.

Grassi, voto 6 Buon ordine in mezzo al campo, fa il suo.

Henderson, voto 5.5 Poco coinvolto e spesso non troppo sul pezzo quando gli arriva il pallone, si è visto di meglio dallo scozzese. (21’st Kovalenko 6)

Cacace, voto 5.5 Fatica a trovare la posizione: probabilmente dovrebbe giocare da terzino e basta.

Pezzella, voto 6 Buona prova a sinistra, è tra i pià propositivi.

Esposito, voto 5.5 Ci ha abituato a qualità e quantità, oggi è venuta a mancare. (21’st Konate 6)

Colombo, voto 5 Raramente preciso negli appoggi, sbaglia qualche scelta di troppo e non lega bene col partner d’attacco. (1’st Kouamé 6)

Allenatore: D’Aversa, voto 6 Non c’è molto da rimproverare al suo Empoli: per ora gira malissimo.

ROMA

Svilar, voto 6 Ordinaria amministrazione, soltanto nel finale un paio di pericoli dalle sue parti.

Nelsson, voto 6 Non sfigura affatto, anche se deve probabilmente ambientarsi.

Hummels, voto 6.5 Sempre attento e pronto a impostare il gioco da dietro, è un peccato vederlo col contagocce.

NDicka, voto 6.5 Non riposa mai: c’è una buona ragione.

Saud, voto 6 Partita dal doppio volto: a livello di impegno è il migliore, peccato per dei limiti tecnici in fase di cross o passaggio in posizione offensiva. (19’st Rensch 6)

Paredes, voto 6 Nessun lampo, ma tanto gioco sporco oggi e non solo di qualità per l’ex di turno. (20’st Cristante 6)

Koné, voto 6.5 Finalmente torna a farsi vedere anche in fase offensiva dopo un po’ di appannamento, colpisce anche un palo.

Salah-Eddine, voto 6.5 Non male, affatto: si propone con personalità e sostituisce bene Angelino. (20’st Angelino 6)

Soulè, voto 7.5 Non soltanto il gol vittoria, ma anche tante giocate degne di nota: è in un gran momento. (36’st Baldanzi sv)

Pellegrini, voto 6 Meglio rispetto ad altre volte, però dà sempre la sensazione di non essere in fiducia.

Shomurodov, voto 5.5 Oggi passo indietro rispetto ad altre occasioni, viene annullato e tocca pochi palloni. (27’st Dovbyk 5.5)

Allenatore: Ranieri, voto 6.5 Roma non scintillante, ma vittoria meritata. Sono 30 punti nelle ultime 11 partite, un ritmo da scudetto.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri 7; De Sciglio 6 (1’st Sambia 6), Marianucci 6, Goglichidze 5.5 (41’st Campaniello sv); Gyasi 5.5, Grassi 6, Henderson 5.5 (21’st Kovalenko 6), Pezzella 6; Colombo 5 (1’st Kouamé 6), Cacace 5.5; Esposito 5.5 (21’st Konate 6). In panchina: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen. Allenatore: D’Aversa 6.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Nelsson 6, Hummels 6.5, N’Dicka 6.5; Abdulhamid 6 (19’st Rensch 6), Paredes 6 (20’st Cristante 6), Koné 6.5, Salah-Eddine 6.5 (20’st Angelino 6); Soulé 7.5 (36’st Baldanzi sv), Pellegrini 6; Shomurodov 5.5 (27’st Dovbyk 5.5). In panchina: De Marzi, Gollini, Sangaré, Gourna-Douath, Pisilli, Saelemaekers, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri 6.5.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETE: 1’pt Soulé.

NOTE: cielo parzialmente nuvoloso, terreno in buone condizioni. Angoli: 1-9. Recupero: 2′ pt, 4′ st.