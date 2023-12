Judo, Grand Slam Tokyo 2023: Manuel Lombardo nei -73kg e Christian Parlati nei -90kg sul podio

Italia subito protagonista nella prima giornata del Grand Slam di Tokyo, appuntamento che chiude la stagione 2023 del World Tour di judo. Due i podi conquistati dagli azzurri nelle sei categorie che hanno lottato quest’oggi al Metropolitan Gymnasium della capitale del Sol Levante.

Manuel Lombardo nei -73 kg sale sul podio dopo aver aver avuto la meglio nella ‘finalina’ sull’uzbeko Murodjon Yuldoshev, attualmente n°2 del ranking mondiale. Il percorso dell’atleta piemontese si era fermato in semifinale per mano del n°1 della classifica Hidayat Heydarov. In precedenza erano arrivati i successi ai danni del kazako Daniyar Shamshayev), del kirghiso Chyngyzkhan Sagynaliev e del francese Orlando Cazorla.

Sale sul podio anche Christian Parlati, impegnato nella categoria -90 kg. L’azzurro nello spareggio che valeva la medaglia di bronzo ha sconfitto il francese Axel Clerget. Un’ottima rezione da parte sua dopo la sconfitta di misura, arrivata per somma di sanzioni al Golden Score, in semifinale contro il padrone di casa Sanshiro Murao. Parlati si era spinto in semifinale riuscendo a superare il rumeno Vlad Visan, il tedesco Fabian Kansy e ai quarti l’uzbeko Davlat Bobonov.

Nelle altre gare di giornata tanta sfortuna per Thauany David Capanni Dias, che compie l’impresa di giornata sconfiggendo all’esordio la due volte campionessa del mondo Rafaela Silva, prima di essere costretta al forfait nell’incontro successivo a causa di un problema muscolare. Out all’esordio Bright Maddaloni e Antonio Esposito nei -81 kg, rispettivamente contro il russo Karapetyan e l’azero Tckaev. Fuori anche Asya Tavano nei +78 kg contro la nipponica Maya Segawa.