Napoli, De Laurentiis: “Per rinnovo Osimhen siamo alla firma. Kvara? Ha 4 anni di contratto…”

“Per Osimhen siamo alla firma, era in sospeso dall’estate. Kvara? Ha ancora 4 anni”. Così sentenzia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto in occasione dell’assegnazione del premio giornalistico “Campania Terra Felix”. I partenopei, reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, domani sera affronteranno l’Inter: “Ci vorrà molto culo, siamo senza due terzini infortunati a sinistra. Poi abbiamo un nuovo allenatore, a cui abbiamo dato una grossa responsabilità. Ha dovuto incontrare subito l’Atalanta e il Real Madrid e desso abbiamo un altro tour de force con l’Inter e la Juventus. Che la Madonna ci accompagni”, dice il patron del club.

De Laurentiis torna poi sulla questione stadio, molto discussa in questi giorni: “Concessione? Io lo stadio voglio comprarlo, con l’impegno a investire in modo da renderlo uno stadio come quelli veri, con il pubblico accanto ai giocatori e gli skybox. Loro dicono che lo stadio deve essere a disposizione del popolo, allora io dico che andrebbe fatto l’azionariato pubblico. Perché quando io devo tirare fuori poi 70 milioni per Osimhen, chi li tira fuori?”.