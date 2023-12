NBA 2023/2024, infortunio curioso per Wiggins: si fa male all’indice della mano chiudendo la portiera dell’auto

Infortunio curioso per Andrew Wiggins, che è stato costretto già a saltare la sfida tra Warriors e Clippers di giovedì ed è in dubbio per il rematch di sabato sera. L’ala ex Timberwolves ha patito un problema all’indice della mano destro dopo che questo è rimasto colpito chiudendo la portiera della sua auto. L’incidente, secondo quanto riferito in conferenza stampa dal coach Steve Kerr, non dovrebbe tenerlo lontano dai campi a lungo.