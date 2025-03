È giunto al termine il Grand Slam di Tbilisi, appuntamento di judo che ha visto anche l’Italia protagonista con il bronzo di Leonardo Valeriani nei 73kg. La terza e ultima giornata di gara in Georgia ha visto la squadra azzurra sfiorare un altro podio, stavolta con Asya Tavano nei +78kg. La judoka 22enne, infatti, si è dovuta arrendere nella finalina per il bronzo contro l’olandese Marit Kamps. Tavano aveva iniziato la propria gara con la vittoria contro l’uzbeca Mokhlaroyim Tukhtamisheva per accumulo di penalità di quest’ultima. Successivamente, in semifinale di pool Tavano ha perso contro Elis Startseva (atleta russa che combatte sotto l’egida IJF) per poi dover passare per i ripescaggi. Qui, Asya era tornata in corsa battendo la mongola Adiyasuren Amarsaikhan ancora per hansoku-make dell’avversaria.

La competizione ha visto la vittoria della francese Romane Dicko, medaglia di bronzo nella stessa categoria alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al secondo posto proprio Startseva, mentre ad aggiudicarsi le medaglie di bronzo sono state Kamps e l’altra francese Julia Tolofua.

204 atleti a Pordenone per il Kata Grand Prix Villanova

Intanto, a Pordenone si è tenuto il Kata Grand Prix Villanova, con un grande successo di partecipanti, ben 204 tra atleti e atlete. “Per quanto riguarda l’aspetto tecnico la gara ha visto esecuzioni di ottimo livello, particolarmente nelle prime coppie della categoria Under 18 e nella categoria A1, dove hanno gareggiato la gran parte delle coppie italiane di maggiore esperienza ai primi posti nella Ranking List Nazionale, ma anche nell’ A2 si sono apprezzate esecuzioni di buon livello, segno evidente che la qualità degli atleti si stia alzando anche nella serie minore – il commento di Cesare Amorosi dal campo di gara –. Durante l’evento si è svolta un’importante dimostrazione di Adapted Kata dell’atleta Erik Cheli che con il suo Maestro Mauro Collini hanno eseguito un pregevole Koshiki no Kata”.

Il Circuito Nazionale Kata farà tappa a Bologna il 27 aprile per il GP Emilia Romagna, ultima tappa utile per qualificarsi al Campionato Italiano Kata e per la definizione delle coppie della Nazionale Italiana Kata che sarà impegnata nei prossimi Campionati Europei 2025 di Riga, in Lettonia.