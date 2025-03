Leonardo Valeriani conquista la medaglia di bronzo nel Grand Slam di judo in scena a Tbilisi, in Georgia. L’azzurro, in gara nei 73 kg, ha iniziato il proprio percorso sul tatami battendo il bahamense Andrew Munnings per ippon. Poco dopo, Valeriani ha vinto contro lo statunitense Jack Yonezuka per yuko, per poi fermarsi in semifinale contro il magiaro Daniel Szegedi. Dirottato ai ripescaggi, il judoka italiano ha superato il padrone di casa Mikheili Bakhbakhashvili per ippon. Infine, Valeriani ha ottenuto il bronzo vincendo per yuko sul francese Joan-Benjamin Gaba. La gara è stata vinta da georgiano Lasha Shavdatuashvili, mentre Armen Agaian ha ottenuto la medaglia d’argento.

Gli 81 kg maschili vanno all’atleta moldavo Petru Pelivan, che in finale ha battuto Vedat Albayrak dalla Turchia. Medaglia di bronzo invece per i due georgiani Zaur Dvalashvli e Irakli Beroshvili. Tra gli azzurri, Leonardo Casaglia conclude la propria gara ai trentaduesimi, battuto proprio da Pelivan. Nei 63 kg femminili è Manon Deketer a vincere. La francese ha piegato la canadese Catherine Beauchemin-Pinard nell’incontro finale. Savita Russo si è fermata ai trentaduesimi, piegata dall’olandese Geke Van Der Berg. Stop al primo turno anche per Flavia Favorini, fermata dalla slovena Kaja Kajzer. I 70 kg femminili vengono vinti dall’ungherese Szofi Ozbas, mentre l’argento va all’olandese Sanne Van Dijke. Irene Pedrotti termina la propria prova al secondo turno. L’italiana vince sull’uzbeka Shirinjon Yuldoshova, ma viene poi fermata dalla portoghese Tais Pina. Sorte simile per Giorgia Stangherlin, che vince su Luana Carvalho ma che si arrende poi all’inglese Kelly Petersen Pollard.