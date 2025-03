Si è concluso il Porsche Singapore Classic, con l’inglese Richard Mansell che si è aggiudicato il suo primo titolo in carriera sul DP World Tour. Mansell ha concluso la sua gara con 200 colpi (-16) sul percorso del Laguna National Golf Resort Club (par 72). A causa del maltempo, la gara è stata ridotta da 72 a 54 buche. Al secondo posto ecco il giapponese Keita Nakajima a 201 (-15), mentre in terza posizione, a due colpi di distanza, hanno chiuso il francese Adrien Saddier e il nordirlandese Tom McKibbin.

Mansell ha portato a termine una bella rimonta dalla seconda posizione con un 66(-6) in cui ha centrato sette birdie, di cui cinque di fila, approfittando del cedimento dello statunitense Dan Erickson (leader dopo tre round ma sesto al termine del weekend) nonostante un bogie. Il 29enne di Lichfield, che in carriera vanta anche un successo nel PGA EuroPro Tour nel 2019, si porta quindi a casa 425mila dollari su un montepremi totale di 2,5 milioni di dollari.

Per quanto riguarda gli italiani, Francesco Laporta e Edoardo Molinari hanno guadagnato tre posizioni nell’ultimo giro. Il primo ha chiuso 28° con 208 colpi (-8), mentre il secondo ha chiuso 43° con 210 colpi (-6). In gara c’era anche Guido Migliozzi, al rientro dopo un mese di riposo e 49° a fine gara con 211 colpi (-5). Non aveva superato il taglio, invece, Andrea Pavan.

Super Fanali è seconda in Australia

Nelle scorse ore, inoltre, Alessandra Fanali ha sfiorato una grande impresa al Ford Women’s NSW Open, chiudendo al secondo posto. La golfista italiana ha terminato al secondo posto la gara che si è disputata a Wollongong, nel South Wales, rimanendo fino all’ultimo in corsa per il titolo. Letteralmente, visto che l’errore che l’ha definitivamente estromessa dal primo successo sul Ladies European Tour è arrivato all’ultima buca, con un drive errato che le è costato il bogey. A vincere è stata l’inglese Mimi Rhodes con 267 colpi (-17), seguita a 269 (-15) proprio da Fanali e dalla padrona di casa Kirsten Rudgeley. 22esima, invece, Anna Zanusso, con 279 colpi (-5).