Judo, Grand Slam Parigi 2024: al maschile oro per Ishihara nei 73kg, Sulli fuori al secondo turno

Va in archivio la seconda giornata del Grand Slam di judo a Parigi. All’Accor Hotels Arena, il giapponese Tatsuki Ishihara è medaglia d’oro nei 73kg. Il nipponico ha la meglio sul georgiano Chikheldize, argento, e sul kosovaro Gjakova, bronzo. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Gabriele Sulli, eliminato al secondo turno dal mongolo Batzaya dopo il successo in apertura con Yuldoshev. Manuel Lombardo è fuori al primo turno proprio per mano di Ishihara. Negli 81kg subito fuori Esposito, battuto dal portoghese Egutidze, e Gamba, eliminato da Tatalashvili.

Al femminile niente da fare per Agnese Zucco, Nadia Simeoli, Raffaella Lelia nei 63 kg.