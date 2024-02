Milan, Gabbia: “Contento di quello che sto facendo, serve questo spirito”

Matteo Gabbia commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Milan contro il Frosinone per 3-2: “Sono contento di quello che sto facendo. Sono molto affezionato ai miei compagni e alla squadra. Sono arrivato qui cercando di fare del mio meglio da subito. Dobbiamo mantenere questo spirito. È meglio vincere così che non vincere. Non è bello essere rimontati alla fine come una settimana fa. Speriamo ci serva da lezione. Domani sera non guarderò Inter-Juventus. Il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite, poi si vedrà. Del passato mi interessa poco, ora cerco di lavorare bene“.

Commenta il match anche Ismael Bennacer: “Abbiamo dimostrato un bello spirito. Non abbiamo mai mollato fino alla fine e questo risultato ci dà fiducia per il nostro obiettivo. Per essere uniti sul campo dobbiamo rimanere vicini anche al di fuori, magari cenando insieme come abbiamo fatto negli scorsi giorni. Mi sento bene, sono felice di essere qui. Voglio aiutare la squadra come posso. Ho fame. Il risultato di Inter-Juventus non cambierà nulla perché avremo lo stesso spirito“.