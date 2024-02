FANTACALCIO – Bologna-Sassuolo: gol di Zirkzee o autogol di Viti? La decisione della Lega

Il Bologna trova il gol del pareggio. Nel match contro il Sassuolo, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Thiago Motta segnano il gol dell’1-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la palla arriva a Zirkzee che si coordina alla perfezione, lascia partire un destro che batte Consigli. Ma c’è una deviazione chiara e netta da parte di Viti con la palla che, senza quella deviazione, era probabilmente destinata ad uscire. Per gli amici del fantacalcio è gol di Zirkzee o autogol di Viti? Al momento la Lega di Serie A ha assegnato il gol a Zirkzee ma non sono esclusi ripensamenti. In caso vi terremo aggiornati.

AGGIORNAMENTO ORE 21.55 – La Lega di Serie A cambia idea: è autogol di Viti.