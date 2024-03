Judo, Grand Slam Linz 2024: Antonio Esposito trionfa nei -81kg. Argento per Irene Pedrotti nei -70kg

Antonio Esposito si prende la scena nella seconda giornata di gare a Linz, dove è in corso la tappa Grand Prix di Judo: medaglia d’oro per l’azzurro nel tabellone fino ai -81kg. Il 29enne judoka campano nella finale per l’oro ha avuto la meglio sul polacco Pawel Drzymal, dopo aver sconfitto in semifinale il portoghese Joao Fernando. Il cammino nella Pool B era iniziato con i successi ai danni dell’irlandese Trigub, del britannico Moorhead e del belga Duyck. Una vittoria fondamentale anche perché mette sostanzialmente in cassaforte un posto alle prossime Olimpiadi parigine. Termina invece in finale lo splendido cammino di Irene Pedrotti nella categoria riservata fino ai -70 kg. La 23enne azzurra batte l’asiatica Liao, la slovena Pogacnik e la nipponica Kuwagata per conquistare la Pool D. In semifinale vittoria ai danni della bosniaca Samardzic, prima dello stop nell’atto conclusivo per mano della portoricana Maria Perez.

Nei -81 kg vinti da Esposito, buona la prestazione anche di Bright Maddaloni Nosa, che batte Tschilikin e Gerbekov prima di arrendersi all’iberico Urquiza Solana. Sconfitta all’esordio invece per Leonardo Valeriani nei -73kg per mano del sudocoreano Heoncheol Kang. Tornando alle donne, Antonietta Palumbo nei -63 kg si ferma al terzo turno, avendo sconfitto l’azera Gardashkhanli dopo un bye all’esordio, per poi perdere contro l’olandese Van Lieshout. Sconfitta al secondo round Flavia Favorini dopo il ko contro la transalpina Deberdt.