Nuoto, Butini: “Campionato esaltante, non ci sono grosse criticità”

Il direttore tecnico dell’Italnuoto Cesare Butini ha commentato gli Assoluti Primaverili di Riccione: “E’ stato un campionato esaltante con i big che si sono confermati e tanti giovani che stanno venendo fuori molto bene. E’ un buon segnale per il prossimo quadriennio, che ci porterà a Los Angeles 2028. Molti atleti, grazie anche al lavoro svolto dai tecnici, hanno mantenuto una condizione fisica ottimale malgrado due Assoluti, un Europeo in vasca corta e un Mondiale a distanza ravvicinata. Abbiamo assistito all’exploit di Sara Curtis e di Alessandro Ragaini e al ritorno, del quale sono particolarmente contento, di Filippo Megli. Simona Quadarella ha onorato nel migliore dei modi gli Assoluti, non risparmiandosi dopo un Mondiale in cui è stata grande protagonista. E’bello vedere il fermento e la concorrenza che ci sono nella velocità sia al femminile che al maschile e ciò è di grande auspicio per le staffette olimpiche. Aspetteremo e saremo di supporto anche a tutti quei ragazzi che non hanno ancora ottenuto il pass olimpico: mi vengono in mente Panziera e Restivo. Ho visto ottimi segnali nei misti femminili con Francesca Fresia che è cresciuta molto e ha ben impressionato. Insomma non ci sono grosse criticità. Anzi, come detto in precedenza, sono felice di vedere che dietro ai grandi, ci sono tante giovani leve che stanno emergendo: insieme alla Federazione stiamo già programmando il prossimo quadriennio. Non ci dobbiamo mai sedere e fermare”.