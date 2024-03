The Athletic: il Brighton presenta ricorso a Uefa su gol Mancini e cartello omofobo tifoso Roma

Secondo quanto riferito da The Athletic, il Brighton avrebbe presentato un ricorso all’Uefa per due fatti riguardanti la partita contro la Roma, match di andata degli ottavi di finale di Europa League. In particolare, il club inglese avrebbe chiesto di indagare su un cartello mostrato da un tifoso della Roma nei confronti dei tifosi britannici. Il Brighton afferma di avere delle prove fotografiche a supporto. Non solo. Si richiede all’Uefa anche di esaminare il processo VAR che ha consentito di confermare il terzo gol segnato da Mancini. Secondo il club inglese, i replay sembrano dimostrare che il difensore giallorosso era in fuorigioco. L’organismo disciplinare della UEFA, spiega The Athletic, valuterà ogni singola protesta avanzata dal Brighton e prenderà una decisione in tal senso.