Judo, Falcone d’oro a Roma: medaglia di bronzo per Maddaloni e Pedrotti

Tiziano Falcone è medaglia d’oro negli 81 kg all’European Open di Roma. Per l’azzurro si tratta del primo successo in un torneo del World Judo Tour, arrivato al termine di un percorso eccellente nel quale ha superato per wazari al primo turno l’emergente francese Ibrahim Keita, quindi l’olandese Muhlack (tre sanzioni) ed il ceco Kopecky (due wazari). La perentorietà dell’ippon ha poi sancito le vittorie di Tiziano Falcone in semifinale sullo sloveno Mecilosek ed in finale sul bulgaro Gramatikov.

“È sempre bello giocare in casa e vincere lo è ancora di più -ha detto Falcone- Ringrazio il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle nella sua interezza, dagli atleti allo staff, sto lavorando molto bene e i risultati si iniziano a vedere. Un pensiero va al maestro Gianluca Ferro che oggi era con me in gara, la sua presenza mi mette sempre calma e tranquillità. Infine, voglio ringraziare la mia famiglia e la mia ragazza, erano al mio fianco oggi, ma come ogni giorno dopo tutto”.

Altre soddisfazioni azzurre con il bronzo di Irene Pedrotti nei 70 kg. L’azzurra ha vinto contro l’olandese De Voogd, la svizzera Lengweiler e la portoghese Crisostomo, prima di essere sconfitta in semifinale dalla tedesca Sciccimarro ed essersi imposta decisamente sulla cinese Sun conquistando così il podio. Bronzo anche per Bright Maddaloni Nosa negli 81 kg con le vittorie sul croato Druzeta, il portoghese Rodrigues e, dopo la sconfitta patita dal bulgaro Gramatikov, l’azzurro Lorenzo Parodi e lo sloveno Mecilosek. L’Italia chiude dunque l’Open romano con sette medaglie (1-1-5), che valgono il quarto posto nel medagliere per nazioni.