Tiro con l’arco, Campionati Italiani indoor 2023: primo titolo per Nespoli e Rebagliati

Alla Fiera di Rimini si è conclusa la cinquantesima edizione dei Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco. Per quanto riguarda i titoli individuali Mauro Nespoli si è laureato campione italiano indoor per la prima volta nella sua lunga carriera, battendo in finale il giovane Matteo Bilisari per 6-4; terzo posto per il diciottenne Francesco Pernice, giustiziere di Michele Frangilli. In campo femminile, invece, Chiara Rebagliati conquista il titolo superando nella finalissima Aiko Rolando mediante un netto e perentorio 6-0. L’arciera savonese, dopo aver concluso la qualifica in prima posizione, vince tutti gli scontri dagli ottavi in poi senza perdere nemmeno un set. Medaglia di bronzo per la campionessa uscente Tatiana Andreoli, che si sbarazza allo shoot off di Roberta Di Francesco.

Per quanto concerne i titoli a squadre, tra gli uomini festeggiano gli Arcieri Voghera (Travisani, Paoletta, Nespoli) con il successo in finale allo shoot off sugli Arcieri Iuvenilia (Paoli, Melotto, Morello) 5-4 (29*-29); terzo posto per i lombardi della Compagnia Arcieri Monica (Frangilli, Sportiello Sghirinzetti, Canovai) grazie al 6-0 sugli Arcieri del Roccolo (Novati, Alfano, Borsani). Tra le donne arriva la terza affermazione per gli Arcieri Iuvenilia (Rolando, Andreoli, Degani) vincenti 6-0 in finale contro le capitoline degli Arcieri Torrevecchia (Girolami, Mandia, Rebagliati) che abdicano al trono dopo quattro successi di fila. La sfida per il bronzo è tra sei atlete giovanissime con gli Arcieri Sagittario del Veneto (Compagno A., Compagno C., Dassi) che battono la Maremmana Arcieri (Bilisari, Landi, Tognozzi) 6-0.