Cremonese-Fiorentina, Pradè: “Vincere aiuta a vincere, ora testa al passaggio del turno in Conference”

“Oggi era una partita difficile perché è stata una battaglia tutta sulle seconde palle, complimenti alla coppia di difensori centrali, Milenkovic e Martinez Quarta, perché è stata veramente attenta. Complimenti a Sirigu che ha dimostrato grande sicurezza ed è un ragazzo serio. Ci portiamo avanti questo entusiasmo che dà energia positiva, perché vincere aiuta a vincere, e tutto ciò ti aiuta anche per le gare successive”.Queste le parole del direttore sportivo viola Daniele Pradè dopo il successo della Fiorentina sulla Cremonese per 2-0. “Mandragora lo conosco bene e da tanti anni, sono convinto che conquisterà tutti, a partire dal popolo fiorentino. E’ un professionista serio, un giocatore utilissimo in tutte le posizioni, e sono contento che sia tornato anche al gol. Quando è venuto soffriva un po’ la situazione degli infortuni, ora invece ci sta dando una grande mano. La Cremonese aveva eliminato Roma e Napoli in Coppa Italia, aveva vinto qui contro i giallorossi, non ci sono partite facili in questo campionato e lo ha dimostrato quanto fatto dall’Inter contro lo Spezia”, aggiunge il direttore sportivo.