Judo, Europei open: per l’Italia c’è Manuel Lombardo

Sarà Manuel Lombardo a rappresentare l’Italia nei prossimi Campionati Europei Open di judo in programma sabato 16 dicembre a Pristina, in Kosovo. Con trecentomila euro di montepremi la manifestazione registra l’adesione di 27 nazioni con 25 uomini e 17 donne. A partire dalle 10.30 si svolgeranno i turni preliminari, mentre alle 17.00 è in programma la fase finale. La manifestazione propone una formula di gara con due categorie di peso soltanto, fino a 57 kg femminile e fino a 73 kg maschile. I due vincitori si porteranno a casa 55mila euro ciascuno, 35mila per i due secondi e quattro terzi classificati, mentre i quattro quinti classificati si potranno consolare con 10mila euro ciascuno. Le teste di serie numero uno sono la kosovara Nora Gjakova, campionessa olimpica a Tokyo e l’azero Hidayat Heydarov, numero uno mondiale nei 73 kg. Manuel Lombardo sarà seguito dal coach Pierangelo Toniolo e dallo sparring Davide Pozzi. Grande attesa anche per Distria Krasniqi, campionessa olimpica e numero uno al mondo nei 52 kg ed eroina locale che si propone per la prima volta nella categoria superiore.