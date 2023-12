Highlights e gol Stella Rossa-Manchester City 2-3: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 43

Gli highlights e le azioni salienti di Stella Rossa-Manchester City 2-3, match della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Tanto turn over per Pep Guardiola che conquista comunque i tre punti. Al 19′ Hamilton sblocca il risultato, al 64′ ci pensa Bobb a raddoppiare e all’85’ è Phillips a firmare il tris su rigore. Per i serbi in gol Hwang in Beom e Katai.