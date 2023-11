Judo, Europei Montpellier 2023: azzurri lontani dalle medaglie anche nella seconda giornata

Si conclude un’altra giornata avara di soddisfazioni per l’Italia del judo agli Europei 2023 di Montpellier. Se ieri quantomeno Odette Giuffrida era riuscita ad arrivare a giocarsi una medaglia, quest’oggi i nostri sei rappresentanti in gara sono stati tutti eliminati prima dei quarti di finale. Resta la domenica, giornata conclusiva della competizione, per provare a portare a casa una medaglia. Gli occhi sono tutti su Alice Bellandi, reduce da un successo in World Cup e tra le favorite nella categoria -78 kg.

Le maggiori speranze erano probabilmente riposte in Manuel Lombardo, argento mondiale in carica. Purtroppo l’atleta azzurro – esentato dal primo turno – si è dovuto arrendere al bulgaro Mark Hristov cedendo al Golden Score. Nella medesima categoria si è issato fino agli ottavi di finale Giovanni Esposito, che ha battuto il lettone Nasirovs e il lituano Vikauskas prima di essere sconfitto dallo spagnolo Cases Roca. Nei -81 kg ottavi anche per l’altro Esposito, Antonio. Dopo un bye e la vittoria ai danni di Urquiza Solana è arrivato il ko contro l’austriaco Borchashvili.

In campo femminile nella categoria -63kg Savita Russo si è arresa all’esordio all’ucraina Yuliia Hrebenozhko, mentre Flavia Favorini ha battuto la georgiana Eter Askilashvili prima di vedere il suo cammino interrompersi al cospetto della portoghese Barbara Timo al secondo turno. Nei -70 kg un match vinto anche per Irene Pedrotti, la quale dopo un bye all’esordio è riuscita ad avere la meglios ulla danese Laerke Olsen prima di venire sconfitta dalla slovena Anka Pogacnik.