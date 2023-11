MOVIOLA – Salernitana-Napoli, gol Raspadori: Olivera è in fuorigioco, ma poi comincia altra azione

Episodio da moviola nel corso di Salernitana-Napoli, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Arechi i ragazzi di Rudi Garcia passano in vantaggio grazie a Giacomo Raspadori che, con freddezza, batte Ochoa. Da sottolineare l’assist di Lobotka. Ma i padroni di casa protestano per una posizione irregolare di Olivera ad inizio azione. Il fuorigioco del terzino del Napoli sembra esserci, ma non può essere sanzionato. Il motivo è molto semplice: dopo la posizione irregolare di Olivera, la Salernitana recupera palla e comincia un’altra azione. Quindi il Var non può intervenire da protocollo, il fuorigioco in questo caso andava fischiato live dall’assistente.