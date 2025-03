L’IJF World Tour fa tappa questo fine settimana in Georgia per uno degli appuntamenti più importanti del circuito, il Tbilisi Grand Slam. Cinquantatré le nazioni rappresentate da un totale di ben quattrocentodue atleti. E anche l’Italia del judo si presenta con una folta pattuglia sui tatami dell’Olympic Sports Palace: Giulia Ghiglione (48), Veronica Toniolo (57), Savita Russo (63), Flavia Favorini (63), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (70), Erica Simonetti (+78), Asya Tavano (+78), Valerio Accogli (66), Francesco Cargnelutti (66), Leonardo Valeriani (73), Edoardo Mella (73), Leonardo Casaglia (81), Jean Carletti (100) sono i convocati. Completano la squadra nazionale i tecnici Francesco Bruyere e Raffaele Toniolo, il dottor Bonagura ed il fisioterapista Branchi, la referee Roberta Chyurlia.

Francia con una squadra di stelle in Georgia

Giovedì il sorteggio ufficiale dei tabelloni, poi da venerdì a domenica si va in gara. Grande osservata speciale è la Francia, come sempre ricca di campioni con i plurimedagliati olimpici Buchard, Agbegnenou, Mcheidze, Cysique e Dicko tra i favoritissimi della vigilia nelle rispettive categorie di peso. Tanto interesse anche per il brasiliano Clarice Ribeiro, tra i cadetti migliori al mondo e al suo primo Grandee Slam in carriera a livello senior dopo due titoli mondiali cadetti e un bronzo mondiale juniores lo scorso anno. Altra giovane in rampa di lancio è Ariunzaya Terbisch, il judoka mongolo che già si è ben messo in mostra al piano superiore con una medaglia di bronzo al Tokyo Grand Slam. Il compagno di squadra di Terbish, Anudari Jamsran, ha vinto l’argento a Lima e poi si è piazzato anche lui ottimamentee a Tokyo nei -48 kg.

Il programma del fine settimana

Le tre giornate di gara, tutte da vivere, saranno trasmesse in diretta alle 14.00 su SkySport Arena (venerdì) e su SkySport Max (sabato e domenica) con il commento di Ivano Pasqualino e Ylenia Scapin.

DAY 1

M: -60 kg, -66 kg

W: -48 kg, -52 kg, -57 kg

DAY 2

M: -73 kg, -81 kg

W: -63 kg, -70 kg

DAY 3

M: -90 kg, -100 kg, +100 kg

W: -78 kg, +78 kg