Ci sarà anche Matteo Manassero tra i partecipanti al via del Valspar Championship 2025, torneo valido per il PGA Tour e in programma tra giovedì 20 e domenica 23 marzo. Nuova apparizione dell’azzurro nel circuito nordamericano, che lo ha visto fin qui protagonista di buone prestazioni. Nei cinque tornei giocati nei primi due mesi di stagione, infatti, Manassero ha superato per quattro volte il taglio, non riuscendoci solo nel Cognizant Classic di inizio marzo, centrando anche una top-25, al Farmers Insurance Open. L’obiettivo, quindi, è consolidare e, perché no, migliorare questi risultati.

E il Valspar Championship, che si giocherà Innisbrook Resort (Copperhead Course) di Palm Harbor, in Florida, può essere una buona occasione. Il livello della competizione sarà molto alto, visto che ci saranno diciotto dei migliori cinquanta golfisti al mondo. In palio ci sono 8,7 milioni di dollari, di cui poco più di 1,5 destinati al vincitore.

Valspar Championship, Malnati difende il titolo

Parlando di top, si parte dal numero 3 al mondo, nonché medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, il californiano Xander Schauffele, chiamato a ritrovare la forma migliore dopo un infortunio alla costola che lo ha tenuto per due mesi fuori dal green. Tra i nomi da tenere d’occhio figurano anche Tommy Fleetwood, Justin Thomas, Viktor Hovland, Sepp Straka, Shane Lowry e Billy Horschel. Riflettori puntati, inoltre, su Sahith Theegala, Thomas Detry, Corey Conners, Michael Kim e Lucas Glover. Per la prima volta dal 2018, inoltre, torna a giocare questo torneo l’australiano Adam Scott.

Saranno questi i principali indiziati nella “caccia” a Peter Malnati, che proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024, quando riuscì ad avere la meglio del connazionale Cameron Young battendolo per due colpi. A proposito di vincitori, tra i past winner ecco Gary Woodland (2011), Luke Donald (2012), capitano del team Europe alla Ryder Cup di Bethpage, Jordan Spieth (2015), Adam Hadwin (2017), Sam Burns (2021 e 2022) e Taylor Moore (2023).