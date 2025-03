Parziale riscatto dell’Italia ai Mondiali femminili di curling in corso a Uijeongbu, in Corea del Sud. Dopo la giornata di ieri molto negative con le sconfitte contro Cina e Svizzera, la squadra formata da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, ha superata in mattinata la non irresistibile Turchia con il punteggio di 8-6. Si tratta della terza vittoria in questa rassegna iridata, ma per continuare a coltivare i sogni di una qualificazione sempre più complicata serviva la vittoria anche contro la Svezia, che purtroppo non è arrivata: le scandinave si sono imposte infatti di misura 7-6.

Sconfitta pesante contro la Svezia: eliminazione vicina

Nonostante come detto la Turchia non fosse certo di alto livello (zero vittorie fin qui a fronte di otto partite in questa rassegna iridata) le azzurre sono riuscite ad avere la meglio solo nell’ultimo end. Gara infatti molto equilibrata nei primi parziali, con nessuna delle due formazioni che riesce a scavare il solco; ci provano le azzurre che si portano a +3 nel quarto end, ma le avversarie rispondono subito in quello successivo. Alla fine dell’ottavo end il punteggio è inchiodato sul 6-6, ma in quello finale l’Italia trova i due punti determinanti per la vittoria e chiude la pratica 8-6.

Qualche ora più tarde le azzurre sono tornate sul ghiaccio per affrontare la Svezia, che si è però imposta 7-6. L’avvio dell’Italia è shock, perché dopo il quarto end le scandinave sono avanti 4-0; piano piano Constantini e compagne hanno rosicchiato lo svantaggio, senza però riuscire a rientrare in maniera definitiva e alla fine le svedesi hanno prevalso. Con tre vittorie e ben sei sconfitte il quintetto azzurro sembra ormai avviato verso l’eliminazione, dal momento che il sesto posto occupato momentaneamente dalla Scozia appare distante. L’Italia tornerà in gara domani, con un singolo impegno, alle ore 6:00 italiane contro la Norvegia.

Curling Mondiali femminili Uijeongbu: la classifica aggiornata

Svizzera (8V, 0P) Corea del Sud (7V, 1P) Svezia (6V, 2P) Canada (6V, 2P) Cina (5V, 3P) Scozia (5V, 4P) Danimarca (4V, 4P) Norvegia (4V, 5P) Giappone (3V, 5P) Stati Uniti (3V, 5P) Italia (3V, 6P) Lituania (0V, 9P) Turchia (0V, 8P)

Il programma dei prossimi turni

Session 15 – giovedì 20 marzo

01:00 KOR – SWE

TUR – JPN

USA – DEN

CAN – SUI

Session 16 – giovedì 20 marzo

06:00 NOR – ITA

SUI – LTU

SCO – TUR

CHN – DEN

Sessione 17 – giovedì 20 marzo

11:00 JPN – CAN

SWE – CHN

KOR – LTU

USA – NOR

Sessione 18 – venerdì 21 marzo

01:00 TUR – USA

DEN – SCO

SWE – SUI

ITA – KOR

Sessione 19 – venerdì 21 marzo

06:00 CHN – SCO

CAN – ITA

NOR – JPN

LTU – TUR

Sessione 20 – venerdì 21 marzo

11:00 SUI – DEN

KOR – USA

CAN – CHN

JPN – SWE

Quarti di finale – sabato 22 marzo ore 2:00

Semifinali – sabato 22 marzo ore 8:00

Finale 3° e 4° posto – domenica 23 marzo ore 2:00

Finale 1° e 2° posto – domenica 23 marzo ore 8:00