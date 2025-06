Battendo la tedesca Anna Monta Olek dopo sei minuti di golden score, Alice Bellandi ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di judo a Budapest, nella categoria -78 kg.

A Budapest la 26enne di Roncadelle, dopo un argento e un bronzo iridati nelle precedenti edizioni, si è presa il titolo che mancava, il suo primo oro mondiale.

È il primo titolo mondiale per la judoka, che nel suo palmares iridato vantava già l’argento di Abu Dhabi 2024 e il bronzo di Doha 2023 e che ora si conferma la più forte di tutte nella sua categoria. Ed è il secondo oro per l’Italia in questa rassegna, dopo quello di Assunta Scutto nei -48 kg.

L’emozione di Alice Bellandi

“È nei momenti in cui le gambe e le braccia non reggono che più ti serve quel qualcosa che purtroppo non tutti hanno – ha detto -: è la fede perché è il Signore che ti guida in quei momenti. Anche io non sapevo come avrei potuto farcela, ma sapevo che ce l’avrei fatta, il nostro Dio è buono quando ci parla nel cuore e ci dice come andranno le cose, la storia è scritta e noi lo sappiamo”.