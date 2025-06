Il Napoli vuole affiancare un portiere a Meret e ha deciso di puntare forte su Vanja Milinkovic-Savic del Torino, che ha una clausola di 19 milioni di euro.

Il Napoli, ribadita la volontà di puntare su Lorenzo Lucca per il ruolo di attaccante, ora punta su Dan Ndoye, centrocampista del Bologna. Il tutto con buona pace di piste più internazionali come Darwin Nunez o Jadon Sancho, che, al momento, sembrano essere soltanto suggestioni, soprattutto per gli alti ingaggi percepiti dai due in Premier.

Sempre i campioni d’Italia cercano un portiere da affiancare a Meret. Da tempo seguono Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il serbo ha una clausola da 19,3 milioni di euro, anche se il club azzurro, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, vorrebbe spendere una cifra minore.

E, proprio in virtù di questo, il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe proporre l’inserimento nella trattativa di Ngonge. L’ex attaccante del Verona, in uscita dal club azzurro, piace ai granata.