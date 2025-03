La Valle d’Aosta è pronta a diventare il cuore pulsante degli sport da combattimento con l’arrivo dell’attesissimo evento Oktagon, che si terrà sabato 7 giugno 2025 a Courmayeur. Per un intero weekend, il comune valdostano si trasformerà in un palcoscenico internazionale, ospitando i più grandi campioni di kickboxing e muay thai. Il galà, ormai considerato uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati di sport da combattimento, celebra quest’anno la sua edizione numero 28 con il nome rinnovato di Oktagon Valle d’Aosta, grazie al sostegno fondamentale delle istituzioni locali, tra cui il Comune di Courmayeur e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Il Palazzetto dello Sport di Courmayeur ospiterà ben 36 atleti, suddivisi in 18 match di kickboxing e muay thai, con in palio tre titoli internazionali, due dei quali mondiali. Carlo Di Blasi, presidente di Fight1 e organizzatore dell’evento, è al lavoro per definire la fight card della serata, con i nomi degli atleti e degli abbinamenti che verranno svelati nelle prossime settimane. L’evento avrà copertura televisiva grazie a DAZN, che trasmetterà in diretta l’intera serata del 7 giugno.

Il match clou della serata

Senza dubbio, il momento più atteso della serata sarà la difesa del titolo mondiale ISKA dei -57 kg da parte di Martine Michieletto, campionessa in carica di kickboxing. La fighter italiana, che ha recentemente trionfato nel SuperFight a Campione d’Italia con una vittoria schiacciante per 3-0 sulla tedesca Charly Glaser, è una delle atlete più forti e promettenti della scena internazionale.

Nata ad Aosta il 21 settembre 1992, Michieletto è una delle protagoniste indiscusse della kickboxing, con 69 match professionisti all’attivo e un palmares che vanta numerosi titoli mondiali nelle specialità K-1 e Muay Thai. Sotto contratto con One Championship, è inoltre medaglia d’oro ai Mondiali IFMA di Muay Thai nel 2018, dove è stata anche nominata miglior atleta del torneo. Con una carriera che conta 50 vittorie, 5 KO, 14 sconfitte e 5 pareggi, Martine Michieletto è imbattuta da sette anni nella kickboxing e occupa attualmente la posizione numero 1 nel ranking mondiale femminile -57 kg di Beyond Kickboxing.

Una novità: il progetto Oktagon Talents

Una delle novità più interessanti di quest’edizione sarà l’introduzione del torneo Oktagon Talents, che si terrà il giorno dopo l’evento principale, sempre a Courmayeur. Questo torneo, dedicato esclusivamente agli atleti dilettanti di kickboxing, avrà una valenza internazionale, con squadre provenienti da tutta Europa. I vincitori del torneo guadagneranno punti che li porteranno a partecipare all’edizione successiva di Oktagon dopo sei competizioni annuali. L’evento sarà un’opportunità unica per i giovani talenti di esibirsi sullo stesso ring dei campioni mondiali, aggiungendo una dimensione di prestigio e crescita per i partecipanti. Il torneo si svolgerà sotto le regole di Fight Code Rules e Fight Code Tecnica.