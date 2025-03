La Juventus vive momenti concitati con l’arrivo in panchina di Tudor: può esserci l’addio di sei giocatori, 250 milioni di incasso

È il momento di cambiare per la Juventus. Via Thiago Motta, dentro Igor Tudor: è questione soltanto di stabilire quando, perché il come e il chi a Torino pare lo abbiano già deciso.

Un cambio in panchina obbligatorio dopo che il quarto posto è stato perso con il doppio ko con Atalanta e Fiorentina. Serve un finale di stagione importante per blindare la qualificazione Champions, fondamentale per poter pianificare la prossima stagione e un mercato che dovrebbe servire per costruire una squadra vincente. Non finire quarti e non arrivare in Champions, significherebbe perdere circa 100 milioni di euro, un budget che andrebbe poi trovato con le cessioni.

E di giocatori potenzialmente cedibili in casa bianconera non ne mancano. Senza Champions allora la Juventus potrà diventare un vero mercato per gli altri club e in uscita ci sarebbero ben sei giocatori che potrebbero portare nelle casse della società 250 milioni di euro.

Si partirebbe con il sacrificio Yildiz e un incasso di circa 70 milioni con la Premier League pronta a far partire l’assalto e il Manchester United in prima fila. In Inghilterra, all’altra squadra di Manchester, potrebbe andare Cambiaso, regalando alle casse bianconere un somma intorno ai cinquanta milioni.

Juventus, senza Champions sei cessioni: tutti i nomi

Potrebbe garantire circa una trentina di milioni Dusan Vlahovic: per l’attaccante serbo la cessione è sicura anche in caso di piazzamento Champions. Il contratto in scadenza nel 2026 e l’accordo per il rinnovo molto lontano spingono verso la cessione e c’è la solita Premier League che ne potrebbe approfittare.

Tra le cessioni più dolorose potrebbe esserci quella di Mbangula, una delle note liete di questa stagione: in questo caso l’incasso arriverebbe intorno ai 20 milioni. Infine, sono da valutare le situazioni legate ai calciatori arrivati la scorsa estate e che hanno avuto una stagione fallimentare. Se Koopmeiners avrà un’altra possibilità e dovrebbe restare in bianconero, riflessioni potrebbero interessare Nico Gonzalez e Douglas Luiz. I due sudamericani sono arrivati a Torino per una cifra complessiva superiore agli 80 milioni di euro ed è questa la somma che le due cessioni dovrebbero garantire.

Un totale appunto di 250 milioni da investire poi sul mercato per costruire una squadra vincente. Perché tra tanta incertezza, una sicurezza c’è: la prossima stagione la Juventus non può sbagliare come accaduto quest’anno.