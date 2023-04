Adesanya batte per ko Pereira, da Marvin Vettori a McGregor: le reazioni social (TWEET)

di Mattia Zucchiatti

Israel Adesanya sfata il tabù Alex Pereira e vince per ko in un secondo round che resterà indelebile nella storia di Ufc 287. Questo il verdetto più eclatante a Miami e sui social i colleghi di mma non sono rimasti a guardare. A partire da Marvin Vettori, che guarda con interesse allo sviluppo della categoria dei pesi medi, la sua, quella che vorrebbe scalare e che prima o poi potrebbe tornare a metterlo di fronte ad Israel Adesanya, che lo ha battuto due volte. “Good game Israel. Down the road will do it a third time”, scrive l’italiano, in riferimento ad un possibile nuovo match tra i due. Anche Conor McGregor rompe il silenzio: “Le quadrilogie sono divertenti”, in riferimento ad un potenziale quarto capitolo contro Dustin Poirier. Prima però per The Notorius c’è Michael Chandler che scrive: “Queste grandi serate di combattimento mi fanno sempre desiderare così tanto di combattere. Non vedo l’ora di uscire e battere McGregor”. Esulta per la vittoria di Adesanya l’amico ed ex campione dei pesi massimi Francis Ngannou: “Il miglior peso medio di sempre e non c’è da discuterne”.

Quadrilogy’s are fun. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 9, 2023

The best middleweight of all time and I'm not arguing with anyone.@stylebender #andNEW 🫅🫅🫅 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 9, 2023